Olanda-Repubbia Ceca 0-2 | cechi ai quarti

(Di domenica 27 giugno 2021)-Repubblica0-2. Gli ottavi di finale di Euro 2020 fanno già una vittima illustre. È, sconfitta dalla Repubblicache accede cosi aidi finale dove affronterà la Danimarca. Dopo un primo tempo equilibrato, il match si stappa nella ripresa. L’espulsione di De Light spiana la strada aiche infieriscono con Holes e Schick. Quali sono le formazioni ufficiali? De Boer schiera il solito 3-5-2 con Stekelenburg tra i pali, De Vrji, De Light e Blind in difesa. A centrocampo, confermata la cerniera con Wjinaldum, De Roon e De Jong, mentre sulle fascie ...

La Repubblica Ceca compie un’impresa e accede ai quarti di finale di Euro 2020 grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Olanda. Ad attendere i cechi c’è la Danimarca. Alle 21 Belgio-Portogallo: la ...È in corso il match tra Olanda e Repubblica Ceca, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: espulso de Ligt nel secondo tempo È alle battute finali il match tra Olanda e Repubblica Ceca, valido ...