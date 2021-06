Olanda - Rep Ceca | le pagelle | Holes | gol e assist da 8 Wijnaldum divorato | è 4

Advertising

realvarriale : Il 4 giugno scorso @Vivo_Azzurro di @robymancio travolse 4-0 in amichevole a Bologna la Rep.Ceka. Molti dissero ch… - Mediagol : VIDEO Euro 2021, Olanda- Rep.Ceca: de Ligt sbaglia e i social si scatenano - sscalcionapoli1 : Varriale sulla Rep. Ceca: “Travolta dall’Italia, dissero che non era test attendibile. Oggi ha eliminato l’Olanda”… - SalvatoreC1970 : @Zbarskij è il momento di @lazialeantifa e il #sistemoneghibli Galles Danimarca = Danimarca Italia Austria = Italia… - infoitsport : Euro 2020: Olanda-Rep. Ceca 0-2, Holes e Schick regalano i quarti con la Danimarca - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda Rep

Insicuro sempre, sul gol di più: a vuoto totale. Non perderti le nostre Newsletter "Che Storie!" e "Ultim'ora" ISCRIVITI Scegli l'offerta premium più adatta a te. G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il ...A segno Holes e Schick nel secondo tempo.'Il 4 giugno scorso l'Italia di Roberto Mancini travolse 4-0 in amichevole a Bologna la Rep.Ceca. Molti dissero che servivano avversari più difficili', ha evidenziato il giornalista."Il 4 giugno scorso l'Italia di Mancini travolse 4-0 in amichevole a Bologna la Repubblica Ceca. Molti dissero che servivano avversari più difficili per testare il valore degli azzurri. Ecco, oggi Sch ...