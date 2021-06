Olanda nei guai: espulsione dello juventino de Ligt [VIDEO] (Di domenica 27 giugno 2021) Olanda e Repubblica Ceca sono in campo per il terzo ottavo di finale di Euro 2021, nelle prime due partite qualificazioni di Danimarca e Italia che hanno avuto la meglio di Galles e Austria. La partita tra Olanda e Repubblica Ceca ha regalato comunque emozioni, ma la sfida nel primo tempo non si è sbloccata, un pò meglio gli Orange. La sfida svolta però al 53? con l’espulsione di de Ligt. Il difensore juventino ha colpito il pallone con la mano, la posizione da ultimo uomo ha convinto l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso, dopo il consulto al Var. DE Ligt HAHAHAH ??? ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 giugno 2021)e Repubblica Ceca sono in campo per il terzo ottavo di finale di Euro 2021, nelle prime due partite qualificazioni di Danimarca e Italia che hanno avuto la meglio di Galles e Austria. La partita trae Repubblica Ceca ha regalato comunque emozioni, ma la sfida nel primo tempo non si è sbloccata, un pò meglio gli Orange. La sfida svolta però al 53? con l’di de. Il difensoreha colpito il pallone con la mano, la posizione da ultimo uomo ha convinto l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso, dopo il consulto al Var. DEHAHAHAH ??? ...

