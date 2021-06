Olanda, De Boer: «Dominanti fino all’espulsione, ho pensato al 3-3-3» (Di domenica 27 giugno 2021) Frank De Boer analizza la sconfitta contro la Repubblica Ceca che sancisce la fine di Euro 202o dell’Olanda: le parole del commisario tecnico Frank De Boer, ct dell’Olanda, ha parlato ai microfoni di NOS TV dopo la sconfitta contro la Repubblica Ceca. «fino al rosso abbiamo dominato la partita. Dumfries è arrivato sul fondo più volte durante il primo tempo ma non siamo stati precisi nell’ultimo passaggio. Non abbiamo sfruttato l’occasione di Malen e poco dopo abbiamo pagato con l’espulsione. Dopo il loro gol volevo cambiare modulo e passare al 3-3-3 ma subito dopo è arrivato il 2-0 ed ho di nuovo cambiato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Frank Deanalizza la sconfitta contro la Repubblica Ceca che sancisce la fine di Euro 202o dell’: le parole del commisario tecnico Frank De, ct dell’, ha parlato ai microfoni di NOS TV dopo la sconfitta contro la Repubblica Ceca. «al rosso abbiamo dominato la partita. Dumfries è arrivato sul fondo più volte durante il primo tempo ma non siamo stati precisi nell’ultimo passaggio. Non abbiamo sfruttato l’occasione di Malen e poco dopo abbiamo pagato con l’espulsione. Dopo il loro gol volevo cambiare modulo e passare al 3-3-3 ma subito dopo è arrivato il 2-0 ed ho di nuovo cambiato ...

