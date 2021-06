Olanda, che delusione! Neanche un tiro sullo specchio della porta contro la Repubblica Ceca (Di domenica 27 giugno 2021) Secondo quanto riporta Opta, l’Olanda ha deluso più del previsto rispetto a quello che ci si aspettava da una squadra che ha dimostrato di avere una buona fase offensiva durante i gironi. Nella sconfitta contro la Repubblica Ceca per 2-0 la squadra di De Boer non ha registrato nessun tiro sullo specchio della porta. Non è mai successo agli olandesi ad un Europeo o Mondiale da quando Opta raccoglie dati completi, ovvero dal 1980. 0 – Da quando Opta raccoglie i dati completi sia di Europei che Mondiali (1980), per la ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Secondo quanto riOpta, l’ha deluso più del previsto rispetto a quello che ci si aspettava da una squadra che ha dimostrato di avere una buona fase offensiva durante i gironi. Nella sconfittalaper 2-0 la squadra di De Boer non ha registrato nessun. Non è mai successo agli olandesi ad un Europeo o Mondiale da quando Opta raccoglie dati completi, ovvero dal 1980. 0 – Da quando Opta raccoglie i dati completi sia di Europei che Mondiali (1980), per la ...

