Nyt | l’Italia ha rivoluzionato il dogma del calcio internazionale | non serve essere austeri per vincere

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 giugno 2021) Un controllo con la faccia, un assist da terra: in queste due diapositive, secondo Rory Smith sul New York Times, è rappresentata al meglio la grinta a cuiha dovuto appellarsi per avere la meglio dell’Austria. I gol in sé sarebbero potutiprodezze ma sono stati creati da virtù più rudimentali: tenacia, coraggio e un’inflessibile maledizione. Naturalmente, questo non vuol dire fare un passo indietro rispetto alla bellezza coinvolgente mostrata nella fase a gironi, che ha segnato quasi una rivoluzione culturale perdelha rappresentato un taglio netto non solo con ...