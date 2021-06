Nuovo elettrodotto interrato tra Conselice e Voltana | investimento da 12 milioni

(Di domenica 27 giugno 2021) Terna, in seguito all'approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica del progetto definitivo per la realizzazione dell'a 132 kV in cavotra le cabine primarie ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo elettrodotto

RavennaToday

Ilin cavo interrato, lungo complessivamente circa 9 chilometri, per cui Terna investirà 12 milioni di euro, garantirà maggiore sicurezza del servizio elettrico dell'area e ...Ilin cavo interrato, lungo complessivamente circa 9 km, per cui Terna investirà 12 milioni di euro, garantirà maggiore sicurezza del servizio elettrico dell'area e consentirà di ...L'accordo trovato in Parlamento da Biden con una parte dei repubblicani spiana la strada al piano di infrastrutture da quasi mille miliardi di dollari della Casa Bianca e dà altro sprint alla Borsa - ...(Arv) Venezia 22 giu. 2021 – Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza il pacchetto di interventi manutenzione legislativa in materia di consorzi di bonifica, foreste, agricoltura, ...