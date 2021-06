Nuoto | Trofeo Settecolli 2021 | Fangio da record nei 200 rana donne | Panziera | Quadarella e Federica Pellegrini in evidenza

(Di domenica 27 giugno 2021) Cala il sipario sull’ultima giornata del 58°dia Roma. Nella piscina del Foro Italico tante gara interessanti si sono tenute, con protagonisti gli azzurri, in una vera e propria prova generale prima delle Olimpiadi di Tokyo. Ebbene, si parte dai 200. Questo stile si conferma in grande fermento nel Bel Paese ed è stata Francescaa ribadirlo in maniera chiara. La nostra portacolori, infatti, ha realizzato il grandissimo tempo di 2’23?06 valso il nuovoitaliano della distanza (prec. 2’23?32 di Ilaria Scarcella). Un primato ...

Advertising

OA_Sport : #NUOTO Fangio da record nei 200 rana donne, Panziera, Quadarella e Federica Pellegrini in evidenza #Settecolli - LeleRoma1976 : RT @Eurosport_IT: Francesca Fangio da record ???????? #Nuoto | #Settecolli2021 | #Fangio - sportface2016 : #Nuoto, Trofeo #Settecolli 2021: tutti i risultati della terza ed ultima giornata. #Fangio da primato italiano nei… - Eurosport_IT : Francesca Fangio da record ???????? #Nuoto | #Settecolli2021 | #Fangio - sportface2016 : #Nuoto, Simona #Quadarella al Trofeo #Settecolli 2021: 'Molto soddisfatta, era importante trovare sensazioni positi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Trofeo

OA Sport

Sono molto felice, non ci sto credendo . Non so quanti giorni mi serviranno per realizzare '. Incredulità e soddisfazione nelle parole di Francesca Fangio , vincitrice dei 200 rana alSettecolli 2021 con il tempo di 2'23 32, nuovo record italiano. ' Ma mi devo rimettere in sesto perché c'è un'Olimpiade che mi aspetta e voglio fare bella figura - assicura l'azzurra, che è ...Margherita Panziera fa sua la gara dei 200 dorso alSettecolli di Roma con il tempo di tempo 2'08''08. Alle sue spalle l'israeliana Aviv Barzelay (2'10''76) e l'altra azzurra Erika Francesca Gaetani (2'12''31). "Mi aspettavo questo tempo - ha ...Cala il sipario sull'ultima giornata del 58° Trofeo Settecolli di nuoto a Roma. Nella piscina del Foro Italico tante gara interessanti si sono tenute, con protagonisti gli azzurri, in una vera e propr ...Fangio pass olimpico e RI. Di seguito i risultati principali di oggi, 27 giugno, ultimo giorno di gare del 58º Trofeo Settecolli 2021: ...