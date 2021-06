Nuoto | Settecolli 2021 | al via l’ultima giornata | i risultati delle serie lente

(Di domenica 27 giugno 2021) Ultimo giorno di gare per l’edizione numero 58 del Trofeo. Altre undici gare che regaleranno gli ultimi vincitori nella piscina del Foro Italico questa sera: per ora è il momento. UOMINI La prima gara maschile, i 200 dorso, vede Federico Turrini in testa dopo la prima tornata: l’esperto nuotatore dell’Esercito e del Livorno Acquatics chiude in 2.03.33, mettendosi alle spalle nella generale il ventenne Ruben Chiostri (2.03.67). 50 farfalla che, nelle prime due batterie, si chiudono con Eugenio Vecchietti al primo posto. Il classe 1998 della VelaAncona ha fatto registrare ...

Oggi in tv la terza giornata del Trofeo2021 di: ecco come vedere le gare di sabato 26 giugno . Ultima giornata utile per le stelle italiane ed internazionali per testarsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo. I 1500 stile ...Ci spiace perche' in tanti volevano 'partecipare' oggi e ammirare i tanti campioni presenti in acqua, sia italiani che stranieri. Dispiace non aver potuto aprire le tribune a piu' persone '. Cosi', ai ...Sul podio troviamo poi la svedese Sarah Sjoestroem (53?47), reduce da un problema fisico piuttosto importante, e l’altra esponente dei Paesi Bassi Ranomi Kromowidjojo (53?55) Federica Pellegrini ha co ...Per la veneta un passaggio da 26?35 e un buon ritorno che le ha permesso di concludere degnamente. Il lombardo ha realizzato il tempo di1’55?72 (terzo nell’overall) e va bene così per il momento della ...