Nuoto | Margherita Panziera | “Felice per il successo Non sono ancora al top ma l’obiettivo è Tokyo”

Margherita Panziera ha vinto in maniera brillante la sua gara dei 200 dorso al Trofeo Settecolli 2021. Nonostante le scarse motivazioni l'azzurra è riuscita comunque a ottenere un buon riscontro cronometrico ovvero 2'08?08 (30?34, 1'02?69, 1'35?40). La nuotatrice italiana ha espresso così la sua soddisfazione ai microfoni di RaiSport: "E' una bella occasione gareggiare al Settecolli sia perchè per noi che abbiamo già i tempi per Tokyo possiamo rilassarci un po' mentre è l'ultima possibilità per chi cerca di entrare in squadra". Ovviamente Panziera sta proseguendo nel suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo.

