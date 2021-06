Novena a Santa Maria Goretti per chiedere una grazia – 1° giorno

(Di domenica 27 giugno 2021)(1890 – 1902) è unadei nostri tempi che si distinse per la sua integrità, purezza e capacità di perdono.nasce a Corinaldo in provincia di Ancona il 16 ottobre 1890. A soli 11 anni venne insidiata da un ragazzo di 18 anni che, invaghito della bambina, tentò di farle L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

TempoPreghiera : Primo giorno della novena a Santa Maria Goretti - rspinazze : RT @Veritatem_C: ?? Ave Maria ?? Carissimi, oggi vi suggerisco la bellissima novena a Santa Maria Goretti. La sua eroica vita, la purezza d… - Veritatem_C : ?? Ave Maria ?? Carissimi, oggi vi suggerisco la bellissima novena a Santa Maria Goretti. La sua eroica vita, la pu… - padre_enzo : Programma novena Santa Febronia (26 giugno - 4 luglio 2021) -

Ultime Notizie dalla rete : Novena Santa

La Luce di Maria

Mercoledì 23 giugno alle ore 19.00 , ad inizio della, durante una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi Mons ...degli angeli" pertinente la chiesa di...Mentre prosegue ladella Consolata, staser comincia il triduo in suo onore: alle ore 17.30. ci sarà il Rosario cui seguirà laMessa. Venerdì 18 giugno alle ore17.30 Rosario eMessa.Santa Maria Goretti (Ancona, 1890 - 1902) è una Santa dei nostri tempi che si distinse per la sua integrità, purezza e capacità di perdono.Sanremo. Il nuovo organo della Concattedrale Basilica di San Siro risuonerà nelle serate di martedì 29 e mercoledì 30 giugno, in occasione dei concerti inaugurali programmati nella novena per la festa ...