Non è Mai Troppo Tardi di Federico Rossi, il nuovo singolo è un inno alla libertà (Di domenica 27 giugno 2021) Non è Mai Troppo Tardi di Federico Rossi esce il 2 luglio. Lo annuncia lo stesso cantante: per lui è il terzo brano in uscita nel giro di pochi mesi. In un primo momento, infatti, in primavera, Fede aveva pubblicato Pesche, un brano che è immediatamente piaciuto a tutti. Sembrava essere andato al periodo estivo, pronto a scalare le classifiche radio e degli store digitali ma ecco che Federico Rossi ne pubblica un altro, stavolta in collaborazione. Con Annalisa Scarrone, collega di Warner e amica di vecchia data, Fede ha cantato Movimento Lento, uno dei pezzi dell'estate. Ma chi ...

