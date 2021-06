Netflix, Chiamatemi Anna e il caso dei nativi americani (Di domenica 27 giugno 2021) Netflix, la serie tv Chiamatemi Anna dopo esser stata cancellata brutalmente dal palinsesto dello streaming a pagamento, potrebbe tornare con un film oppure con un’ultima quarta stagione. Netflix, Chiamatemi Anna lo show venne cancellato per aver parlato dell’atrocità nei confronti del popolo indigeno (Screenshot)Questo accadeva l’anno scorso, dove i fan sono andati su tutte le furie, dall’annuncio della sua cancellazione, i fans hanno deciso di aprire delle petizioni su Change.org. Attualmente la petizione ha totalizzato più di 1.5 milioni di firme, al suo inizio ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 giugno 2021), la serie tvdopo esser stata cancellata brutalmente dal palinsesto dello streaming a pagamento, potrebbe tornare con un film oppure con un’ultima quarta stagione.lo show venne cancellato per aver parlato dell’atrocità nei confronti del popolo indigeno (Screenshot)Questo accadeva l’anno scorso, dove i fan sono andati su tutte le furie, dall’annuncio della sua cancellazione, i fans hanno deciso di aprire delle petizioni su Change.org. Attualmente la petizione ha totalizzato più di 1.5 milioni di firme, al suo inizio ...

nnorthstardust : @thujmarshalla E NETFLIX NON VUOLE RINNOVARE CHIAMATEMI ANNA TACCI LORO - chiarathinxgs : RT @hihereischiara: Pensando ancora a Netflix che rinnova élite e non chiamatemi anna - imsarcastica : RT @hihereischiara: Pensando ancora a Netflix che rinnova élite e non chiamatemi anna - BVTTXXFLY : @httpjadx palesemente io che continuo a firmare petizioni nel disperato tentativo di svegliarmi e leggere 'Stagione… - hihereischiara : Pensando ancora a Netflix che rinnova élite e non chiamatemi anna -