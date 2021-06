Nel Pd c’è chi si è stufato dei Cinquestelle: «Non possiamo assistere alle botte mangiando popcorn» (Di domenica 27 giugno 2021) Il dem Tommaso Nannicini invita il Pd ad agire. Lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte che sta squassando il M5S preoccupa i dem. Una preoccupazione, a quanto si riferisce, che corre lungo le chat dei parlamentari Pd. Sia per la tenuta dei pentastellati sui prossimi passaggi parlamentari, a cominciare dal ddl Zan, sia nell’ottica di un’alleanza per il voto. Per non parlare di eventuali ripercussioni sul governo. E c’è chi esce allo scoperto. Il senatore Nannicini è uno dei pochi, infatti, ad affrontare in chiaro il tema del caos M5S e invita i dem a non perdere tempo e a passare ai fatti. «Potremmo sederci sulla riva del fiume e osservare le botte ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 giugno 2021) Il dem Tommaso Nannicini invita il Pd ad agire. Lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte che sta squassando il M5S preoccupa i dem. Una preoccupazione, a quanto si riferisce, che corre lungo le chat dei parlamentari Pd. Sia per la tenuta dei pentastellati sui prossimi passaggi parlamentari, a cominciare dal ddl Zan, sia nell’ottica di un’anza per il voto. Per non parlare di eventuali ripercussioni sul governo. E c’è chi esce allo scoperto. Il senatore Nannicini è uno dei pochi, infatti, ad affrontare in chiaro il tema del caos M5S e invita i dem a non perdere tempo e a passare ai fatti. «Potremmo sederci sulla riva del fiume e osservare le...

