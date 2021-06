Napoli | sarà rivoluzione anche per le maglie

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 27 giugno 2021) di Giuseppe Vitolo– Si alza il sipario sulla nuova stagione del. Mercoledì prossimo, alle ore 15:45, parlerà in conferenza stampa Aurelio De Laurentiis, mettendo fine al silenzio stampa avviato lo scorso febbraio. Si palerà di passato, presente e futuro: di obiettivi del club, di Spalletti e di Gattuso. madi novità. E ce n’è una, in particolare, che rischia di fare da apripista per le strategie future di molte società. Il numero della società partenopea annuncerà la sua idea di vestire ilcon il marchio. Aurelio De Laurentiis non ha trovato l’accordo per il rinnovo con ...