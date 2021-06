Napoli, prima la discussione al tavolo poi il pestaggio fuori la discoteca: 21enne in ospedale (Di domenica 27 giugno 2021) Lite in discoteca, 21enne pestato da 3 giorni all’uscita del locale. Questa notte i carabinieri sono intervenuti, intorno alle ore 3, all’esterno di un noto locale di via Coroglio. Lite fuori la discoteca Un 21enne, incensurato, ha raccontato ai militari di aver avuto, durante la serata in un locale, una discussione per futili motivi con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 giugno 2021) Lite inpestato da 3 giorni all’uscita del locale. Questa notte i carabinieri sono intervenuti, intorno alle ore 3, all’esterno di un noto locale di via Coroglio. LitelaUn, incensurato, ha raccontato ai militari di aver avuto, durante la serata in un locale, unaper futili motivi con L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

CarloCalenda : Un giorni mi spiegherete perché il @pdnetwork non ha ritenuto indispensabili le primarie a Napoli in vista dell’all… - Mov5Stelle : Il piano che abbiamo elaborato per il Sud nel Conte II contiene una serie di novità che nessun Governo aveva mai pe… - sscnapoli : ?? 21 giugno 1962 - il Napoli vince la sua prima Coppa Italia ?? #ForzaNapoliSempre - carlo_avossa : @RagnacciG @SilviaSign A Napoli diremmo che prima o poi questa bestiaccia ti arravoglia (ti avvolge, ti fa fare que… - youremyellow : @XC4LAMITY perfetto, comunque si è sicuro che vengo ho anche stampato i biglietti, poi ti dico il giorno perché prima sto a Napoli -