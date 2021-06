Musica | Damiano bacia Thomas in tv | ' amore non è mai sbagliato'

(Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "L'non è mai". CosìDavid, il cantante dei Maneskin, dopo averto in diretta tv in occasione del Polsat SuperHit Festiwal 2021 il chitarrista del gruppoleRaggi. "Pari diritti per la comunità Lgbtqia+. Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi c... vogliono. Grazie Polonia, l'non è mai", scrive su twitter il gruppole che recentemente ha vinto ...

Durante un evento ripreso in diretta televisiva, a cui hanno partecipato con la loroDavid e il chitarrista Thomas Raggi si sono scambiati un bacio. Si tratta di un gesto di sostegno ...Mentre continua la marcia trionfale tra Europa e USA, la band romana è stata ospite del Polsat SuperHit Festiwal 2021 e ha lanciato un messaggio nel giorno del ...Show in Polonia dei Maneskin, la band italiana dei record. Nel giorno del Pride, la band ha rimarcato la sua vicinanza alla comunità LGBTQIA+ con un ...Il messaggio della band: “Pari diritti per la comunità lgbtqia+”. I commenti dei fan polacchi: “Non possiamo ringraziarvi abbastanza per quello che avete fatto in questo paese omofobo" ...