Motonautica | concluso Mondiale Endurance e Europeo Offshore a Rodi Garganico

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 27 giugno 2021) Anche oggi le gare dihanno regalato una grande emozione al pubblico e ai tifosi presenti nel Porto Turistico dicome a tutti coloro che hanno seguito le gare dalla spiaggia e dalla splendida visuale offerta dall’alto della cittadina garganica. Non ci sono state le onde di ieri e le competizioni si sono svolte senza problemi. Entusiasta il Vice Presidentedella(UIM) Jean Marie Van Lancker: “Al porto diabbiamo trovato un’ottima organizzazione e il circuito si vedeva come in un’arena, spero di tornare a svolgere altre gare in questo ...