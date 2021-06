MotoGP, Valentino Rossi cade nel GP d’Olanda. Yamaha Petronas distrutta: le condizioni (Di domenica 27 giugno 2021) Si conclude dopo pochi giri per Valentino Rossi il Gran Premio d’Olanda 2021, nono round stagionale del Mondiale MotoGP e ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva di metà campionato. Il Dottore è infatti scivolato in curva 7, distruggendo la sua Yamaha Petronas (dopo diversi ribaltamenti ad alta velocità sulla ghiaia) e abbandonando la corsa a 18 tornate dalla fine. Gran Premio che era partito nel peggiore dei modi per il 42enne di Tavulla sin dallo spegnimento dei semafori, in cui un doppio impennamento in accelerazione della sua M1 lo aveva fatto retrocedere dalla dodicesima ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Si conclude dopo pochi giri peril Gran Premio2021, nono round stagionale del Mondialee ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva di metà campionato. Il Dottore è infatti scivolato in curva 7, distruggendo la sua(dopo diversi ribaltamenti ad alta velocità sulla ghiaia) e abbandonando la corsa a 18 tornate dalla fine. Gran Premio che era partito nel peggiore dei modi per il 42enne di Tavulla sin dallo spegnimento dei semafori, in cui un doppio impennamento in accelerazione della sua M1 lo aveva fatto retrocedere dalla dodicesima ...

