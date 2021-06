MotoGP Olanda | Rossi | ' Problemi con Aramco? Altri vorrebbero certe sponsorizzazioni'

(Di domenica 27 giugno 2021) Si è chiusa dopo soli sette giri di gara la domenica olandese di Valentino, che nonostante le recente cittadinanza onoraria non lascia Assen con il sorriso. Dopo un fine settimana a tratti ...

' Sono contento, soprattutto per la seconda parte di gara, ma mi aspettavo molto di più " spiega lo spagnolo, intervistato da Sandro Donato Grosso al termine del GP". Il secondo posto non è ...: Valentino Rossi, una caduta che sa di addio Rossi: 'Le decisioni degli altri piloti Yamaha non influenzano la mia' Terminato il resoconto sulla difficile gara odierna Rossi riapre il ...Secondo posto un redivivo Viñales che si lascia alle spalle un avvio di stagione difficile. Bagnaia battaglia ma prende una penalità e chiude 6° ...Valentino Rossi è caduto durante la nona tappa del MotoGP, distruggendo la moto ed essendo costretto a ritirarsi dal Gran Premio d’Olanda 2021.