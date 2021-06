MotoGP Olanda, LIVE: cronaca e risultati in diretta della gara di Assen (Di domenica 27 giugno 2021) 1 di 2 Successiva Gli aggiornamenti in diretta Tutto pronto per la partenza ad Assen La classifica 1 di 2 Successiva Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) 1 di 2 Successiva Gli aggiornamenti inTutto pronto per la partenza adLa classifica 1 di 2 Successiva

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, Valentino Rossi con i migliori nelle qualifiche ad Assen: 'Qui è un paradiso' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Olanda. Miller attacca: 'Alcuni piloti aspettano sempre la scia' ?? @motogp #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ?? AD ASSEN VINCE FOGGIAAAAA!!! ?? Che gara al TT, due italiani sul podio!! IL RESOCONTO ? - Matt3wz : RT @SkySportMotoGP: ? CADUTA PER ROSSI IN CURVA 7 ( -15 giri ?? ) ?? Una Ducati in bagarre per il podio Il LIVE ? - sportface2016 : #MotoGP, il video della caduta di Valentino #Rossi: moto distrutta. #DutchGP -