MotoGP, Marc Marquez: “Avevamo una moto da terzo posto, sono soddisfatto del nuovo telaio” (Di domenica 27 giugno 2021) Nonostante la peggior qualifica in top class della carriera, Marc Marquez ha saputo reagire in maniera ineccepibile nel GP d’Olanda 2021 della motoGP, risalendo sino all’ottavo posto finale. Il rider della Honda ha sfruttato prima un’ottima partenza e poi ha saputo tenere il ritmo del gruppo dietro all’imprendibile Fabio Quartararo, lottando con una condizione fisica non al massimo oltre che con gli avversari. Alla fine Marquez ha vinto il duello con l’Aprilia di Aleix Espargaró, restando alle spalle di Francesco Bagnaia ma può essere decisamente soddisfatto di entrare ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Nonostante la peggior qualifica in top class della carriera,ha saputo reagire in maniera ineccepibile nel GP d’Olanda 2021 della, risalendo sino all’ottavofinale. Il rider della Honda ha sfruttato prima un’ottima partenza e poi ha saputo tenere il ritmo del gruppo dietro all’imprendibile Fabio Quartararo, lottando con una condizione fisica non al massimo oltre che con gli avversari. Alla fineha vinto il duello con l’Aprilia di Aleix Espargaró, restando alle spalle di Francesco Bagnaia ma può essere decisamentedi entrare ...

