MotoGP | Fabio Quartararo domina il GP d’Olanda e va in fuga nel Mondiale 6° Bagnaia | cade Valentino Rossi

Leggi su oasport

(Di domenica 27 giugno 2021)torna a vincere dopo due gare di digiuno e si impone nettamente nel Gran Premio2021, valido come nono round stagionale del, piazzando forse il primo vero grande allungo in testa al campionato prima della pausa estiva. Il francese della Yamaha Factory hato in lungo e in largo ad Assen, gestendo i primi giri nel gruppo e poi andando indopo essersi liberato dell’ingombro della Ducati di Francesco(alla fine 6° anche a causa di un long lap penalty), tagliando il traguardo in solitaria con quasi 3? ...