MotoE, GP Olanda 2021: Granado conquista Assen, terzo Zaccone (Di domenica 27 giugno 2021) Eric Granado svetta ad Assen, sede del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda i protagonisti della MotoE. Il brasiliano si impone con un perfetto giro conclusivo in cui è riuscito ad allungare sui diretti inseguitori. Gara perfetta per Alessandro Zaccone che nel finale deve alzare bandiera bianca contro il brasiliano Eric Granado (WithU Motorsport) e lo spagnolo Jordi Torres (Pons Racing). I due hanno iniziato ad impensierire il centauro di casa Pramac che si è dovuto arrendere negli ultimi due giri. Granado ha conquistato la vetta nel penultimo giro e ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Ericsvetta ad, sede del Gran Premio d’per quanto riguarda i protagonisti della. Il brasiliano si impone con un perfetto giro conclusivo in cui è riuscito ad allungare sui diretti inseguitori. Gara perfetta per Alessandroche nel finale deve alzare bandiera bianca contro il brasiliano Eric(WithU Motorsport) e lo spagnolo Jordi Torres (Pons Racing). I due hanno iniziato ad impensierire il centauro di casa Pramac che si è dovuto arrendere negli ultimi due giri.hato la vetta nel penultimo giro e ...

