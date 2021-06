Moto3, risultati warm-up GP Olanda: Migno precede Antonelli. Suzuki positivo al Coronavirus (Di domenica 27 giugno 2021) Andrea Migno conquista il best lap nel warm-up del Gran Premio d’Olanda. Il romagnolo di Snipers detta il passo in 1.41.867, una prestazione molto convincente alla vigilia di una corsa che lo vedrà scattare dalla sesta fila dello schieramento. Il centauro di Snipers ha beffato di 79 millesimi Niccolò Antonelli (Esponsorama) e di 142 sull’iberico Xavier Artigas (Leopard). Dennis Foggia (Leopard), secondo sulla griglia di partenza, firma il quarto crono davanti all’iberico Pedro Acosta (KTM). Quest’ultimo sarà regolarmente al via del GP d’Olanda dopo aver saltato la qualifica di ieri per dei problemi alla ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Andreaconquista il best lap nel-up del Gran Premio d’. Il romagnolo di Snipers detta il passo in 1.41.867, una prestazione molto convincente alla vigilia di una corsa che lo vedrà scattare dalla sesta fila dello schieramento. Il centauro di Snipers ha beffato di 79 millesimi Niccolò(Esponsorama) e di 142 sull’iberico Xavier Artigas (Leopard). Dennis Foggia (Leopard), secondo sulla griglia di partenza, firma il quarto crono davanti all’iberico Pedro Acosta (KTM). Quest’ultimo sarà regolarmente al via del GP d’dopo aver saltato la qualifica di ieri per dei problemi alla ...

