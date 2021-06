Moto3 GP Olanda | grand' Italia ad Assen | Foggia vince | Fenati 3Â°

Advertising

sportli26181512 : MotoGP, GP Assen: la diretta LIVE della gara in Olanda: Dopo le emozioni della Moto3 (doppietta italiana, con 1° Fo… - SkySportMotoGP : Dopo le emozioni della Moto3 (doppietta italiana, con 1° Foggia e 3° Fenati) e della Moto2, è tempo di lasciare la… - motosprint : #Moto3 GP Olanda, #Foggia: 'Ho dimostrato di non essere incostante' ???? - paoloangeloRF : GP Olanda, il racconto delle gare di Moto2 e Moto3 - OttaviaDiCorsi : RT @SkySportMotoGP: Italia protagonista in Moto3 nel GP d'Olanda: vince Dennis Foggia, terzo Fenati. Tra loro si infila Garcia #DutchGP #Sk… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Olanda

Raul Fernandez in pole nella Moto2, doppietta italiana innel GP d': ad Assen vince Dennis Foggia, terzo Fenati. Da non perdere alle 14 la gara della MotoGP. Gran finale alle 15:30 con la MotoE - 4Dalla nazionale di calcio a Dennis Foggia . Se ieri sera infatti è stata la squadra di Mancini a far sventolare il tricolore, nella mattinata di Assen è stato il romano del team Leopard a portare in ..."Ho vissuto un momento difficile, ma nelle ultime quattro gare le cose sono migliorate. Voglio impensierire Acosta". Fenati: "La moto era ottima, in gare così la velocità fa selezione nel gruppo" ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP DI OGGI ALLE 9.40 E 14.00 11.51 Grazie a tutti per averci seguito in questa Diretta Live. Appuntamento ad ag ...