Moto3 | GP Olanda Assen 2021 | risultati e ordine di arrivo Vince Foggia | terzo Fenati

Dennis Foggia ha vinto il Gran Premio di Olanda di Moto3. Sul tracciato di Assen, il pilota azzurro ha piazzato la sua Leopard davanti a tutti, precedendo lo spagnolo Sergio Garcia e bissando il successo del Mugello. Sul podio un altro azzurro, ovvero Romano Fenati, che nonostante due long lap penalty ha chiuso al terzo posto. Completano la Top 5 il leader del Mondiale Pedro Acosta e Tatsuki Suzuki. In top 10 anche Suzuki, McPhee, Rodrigo, Artigas e Alcoba. Da segnalare anche la splendida rimonta di Stefano Nepa, capace di concludere la gara all'11° posto.

