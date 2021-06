Moto3 GP Olanda 2021, Foggia: “Ho passato un brutto periodo, ma non ho mai mollato” (Di domenica 27 giugno 2021) “Prima di queste quattro gare ho passato un periodo abbastanza brutto, le cose non andavano benissimo ma ho continuato a crederci e non ho mollato perché conosco il mio potenziale. Mi era stata data la nomina di incostante, abbiamo fatto degli aggiustamenti e ora sta andando per il verso giusto”. Queste le parole di Dennis Foggia, vincitore del Gran Premio di Olanda di Moto3, e avvolto nella bandiera italiana assieme a Romano Fenati durante l’intervista a Sky Sport. Anche per il centauro Husqvarna si è trattato di una vera e propria impresa, con il terzo posto ottenuto ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “Prima di queste quattro gare hounabbastanza, le cose non andavano benissimo ma ho continuato a crederci e non hoperché conosco il mio potenziale. Mi era stata data la nomina di incostante, abbiamo fatto degli aggiustamenti e ora sta andando per il verso giusto”. Queste le parole di Dennis, vincitore del Gran Premio didi, e avvolto nella bandiera italiana assieme a Romano Fenati durante l’intervista a Sky Sport. Anche per il centauro Husqvarna si è trattato di una vera e propria impresa, con il terzo posto ottenuto ...

