Moto3 | Dennis Foggia vince con autorità ad Assen il GP d’Olanda! 3° Fenati | 4° Acosta con una grande rimonta

(Di domenica 27 giugno 2021)si impone conade porta a casa uno splendido successo nel Gran Premio d’Olanda 2021, nono appuntamento stagionale del Mondiale. Il centauro romano del Team Leopard, alla seconda affermazione dell’anno (la terza in carriera nel Motomondiale), ha messo in mostra un passo sensazionale imponendo un ritmo pazzesco alla gara e gestendo nel migliore dei modi gli ultimi giri della corsa. Alla fine, molto cauto e difensivo nell’ultima chicane per mettere al sicuro la vittoria, ha preceduto sul traguardo di 78 millesimi lo spagnolo ...

Advertising

STnews365 : Ad Assen Dennis Foggia vince in Moto3 Nel Gran Premio d'Olanda terzo successo in carriera e secondo stagionale per… - TicinoGazzetta : Moto3, Dennis Foggia trionfa ad Assen - Gazzetta_it : Moto3 Assen: trionfa Dennis Foggia, sul podio anche Romano Fenati #motomondiale - VAVEL_Italia : @MotoGP, Dennis Foggia si impone ad Assen davanti a Garcia e Fenati! - F1inGenerale_ : #Moto3 | GP Olanda - Sintesi gara: Dennis Foggia domina ad Assen #DutchGP #F1inGenerale -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Dennis

Doppietta italiana innel GP d'Olanda: ad Assen vinceFoggia, terzo Fenati. Si prosegue alle 12:20 con la gara della Moto2, da non perdere alle 14 la gara della MotoGP. Gran finale alle 15:30 con la MotoE Per ...Foggia ha vinto il Gran Premio di Olanda di. Sul tracciato di Assen, il pilota azzurro ha piazzato la sua Leopard davanti a tutti, precedendo lo spagnolo Sergio Garcia e bissando il ...Dennis Foggia si impone con grande autorità ad Assen e porta a casa uno splendido successo nel Gran Premio d'Olanda 2021, nono appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. Il centauro romano del Team L ...Leopard Honda’s Dennis Foggia won a tense Moto3 Dutch Grand Prix by 0.078 seconds, while championship leader Pedro Acosta claimed fourth a day after being hospitalised with a back injury.