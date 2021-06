Moto2 | risultato GP Olanda 2021 Doppietta KTM Ajo con Raul Fernandez davanti a Gardner Bezzecchi rimonta ed è 5°

(Di domenica 27 giugno 2021) Continua la favola della KTM Red Bull Ajo nel Mondiale di, che centra la quintaconsecutiva in un momento in cui pare davvero dominante. Il GP d’ha consegnato allo spagnolola terza vittoria stagionale e in carriera, che segue le tre consecutive del compagno Remye accorcia a 27 lunghezze il divario in classifica proprio nei confronti dell’australiano oggi secondo. Battute al termine di una spettacolare lotta a quattro le due Marc VDS di Augustoe Saw Lowes, che si sono dovute accontentare alla ...

OA Sport

A pochi minuti dall'inizio del Gran Premio d'Olanda di, il Team PONS ha reso noto che Hector Garzo èpositivo al Covid - 19 . Il pilota spagnolo non scenderà dunque in pista ad Assen, dove sarebbe scattato dalla sesta casella. Un vero ...... si è ripetuto nella Q1, rimasto fuori dalla lotta per la pole: eguaglia il suo peggior... Il programma su Sky Sport MotoGP Ore 8.35: warm up Moto3,, MotoGP Ore 10.30: Paddock Live Ore ...Continua la favola della KTM Red Bull Ajo nel Mondiale di Moto2 2021. Il GP d'Olanda ha consegnato allo spagnolo Raul Fernandez la terza vittoria stagionale e in carriera, che segue le tre consecutive ...Un errore iniziale, ma Raúl Fernández risale e trionfa ad Assen. Doppietta KTM Ajo con Remy Gardner 2°, ritorno sul podio per Augusto Fernández 3°.