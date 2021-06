Moto2, niente GP d’Olanda per Garzo: è risultato positivo al Covid-19 (Di domenica 27 giugno 2021) A pochi minuti dall’inizio del Gran Premio d’Olanda di Moto2, il Team PONS ha reso noto che Hector Garzo è risultato positivo al Covid-19. Il pilota spagnolo non scenderà dunque in pista ad Assen, dove sarebbe scattato dalla sesta casella. Un vero peccato visto che in stagione aveva racimolato appena 11 punti (21° nella classifica generale) e oggi aveva la possibilità di riscattarsi prima di una lunga pausa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) A pochi minuti dall’inizio del Gran Premiodi, il Team PONS ha reso noto che Hectoral-19. Il pilota spagnolo non scenderà dunque in pista ad Assen, dove sarebbe scattato dalla sesta casella. Un vero peccato visto che in stagione aveva racimolato appena 11 punti (21° nella classifica generale) e oggi aveva la possibilità di riscattarsi prima di una lunga pausa. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 niente MotoGP: è tornato Marc Marquez, ennesimo successo al Sachsenring Le altre tre, tra classe 125 e Moto2, risalgono al triennio 2010 - 2012. Un dato mostruoso già di ... Non può niente neanche un Miguel Oliveira che nell'ultimo periodo è indubbiamente uno dei piloti più ...

MotoGP Germania, Rivola: 'La prossima Aprilia sarà migliore di questa' ...e lo stiamo facendo con entusiasmo e per questo i risultati importanti che non valgono niente per ... L'ultima battuta è sul mercato tra Dovizioso, Savadori ed un pilota della Moto2 (Roberts): ' Dalla ...

MotoGP, orari e dove vedere il GP di Assen (Olanda) Sky Sport Superbike: Toprak Razgatlioglu, la MotoGP deve attendere ma per poco Toprak non può correre in MotoGP con Yamaha per questione di sponsor concorrenti. Il pilota di punta Superbike farà il salto in top class con KTM?

Valentino Rossi in Ducati? Il fratello Luca Marini è chiaro Luca Marini, fratello e futuro pilota del nuovissimo team del Dottore, la pensa così a Sky: 'Vale approfitterà della pausa estiva per decidere il proprio futuro, ha tempo per riflettere a mente libera ...

