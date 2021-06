Mostra del cinema di Venezia: i 10 abiti più indimenticabili degli ultimi 10 anni (Di domenica 27 giugno 2021) Ci sono abiti che hanno il potere di rimanere impressi nella memoria collettiva più a lungo e con più incisività di altri. Merito – anche, ma non solo – di chi li indossa. Abiti che – come un magnete – sanno catturare lo sguardo, che fanno impazzire i flash dei fotografi, che suscitano ammirazione o, persino – nei casi più eclatanti – il dibattito. Abiti, insomma, che fanno parlare di sé. Il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia è da sempre uno dei luoghi privilegiati dove far vivere questi abiti, dove dar loro la possibilità di tracciare un solco indelebile nella storia del costume. Capitava nei gloriosi e indimenticabili anni 50 e 60, ma capita ancora oggi, nonostante tutto. In attesa di scoprire quale sarà l’abito memorabile della 78esima edizione della Mostra, in calendario dall’1 all 11 settembre, ecco allora, nel nostro video, gli abiti (e le star) che negli ultimi 10 anni, dal 2011 a oggi, hanno saputo spiccare su tutti gli altri e meritare la medaglia di abito più indimenticabile del Festival di Venezia. Dalle farfalle di Madonna allo spacchi di Giulia Salemi. E ritorno. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 giugno 2021) Ci sono abiti che hanno il potere di rimanere impressi nella memoria collettiva più a lungo e con più incisività di altri. Merito – anche, ma non solo – di chi li indossa. Abiti che – come un magnete – sanno catturare lo sguardo, che fanno impazzire i flash dei fotografi, che suscitano ammirazione o, persino – nei casi più eclatanti – il dibattito. Abiti, insomma, che fanno parlare di sé. Il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia è da sempre uno dei luoghi privilegiati dove far vivere questi abiti, dove dar loro la possibilità di tracciare un solco indelebile nella storia del costume. Capitava nei gloriosi e indimenticabili anni 50 e 60, ma capita ancora oggi, nonostante tutto. In attesa di scoprire quale sarà l’abito memorabile della 78esima edizione della Mostra, in calendario dall’1 all 11 settembre, ecco allora, nel nostro video, gli abiti (e le star) che negli ultimi 10 anni, dal 2011 a oggi, hanno saputo spiccare su tutti gli altri e meritare la medaglia di abito più indimenticabile del Festival di Venezia. Dalle farfalle di Madonna allo spacchi di Giulia Salemi. E ritorno.

