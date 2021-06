“Morte ai gay” | il commento vergognoso al post del ragazzo di 18 anni che si è tolto la vita

(Di domenica 27 giugno 2021) “ai gay”: è solo uno dei commenti che sono apparsi sotto aidel profilo Instagram di Orlando Merenda, ildi 18che una settimana fa si èlalanciandosi sui binari mentre passava un treno tra le stazioni ferroviarie piemontesi di Lingotto e Moncalieri. Questi commenti e altri indizi hanno spinto la pm Antonella Barbera della Procura di Torino ad aprire un fascicolo per bullismo e omofobia. Prima di togliersi la, Orlando non ha lasciato alcun messaggio di addio, nessun biglietto che desse spiegazioni. La sua storia l’ha riportata il ...

Un odio ottuso che non si è fermato neppure dopo quel gesto estremo: "ai", qualcuno ha scritto sulla sua pagina Instagram . E la procura di Torino ha aperto una inchiesta su questa nuova ...Un odio che non si è fermato neppure dopo la: "ai", qualcuno ha scritto sulla sua pagina Instagram. La procura di Torino ha aperto una inchiesta su questa nuova pagina di omofobia. ...Parla Anna, la madre di Orlando Merenda: "Sei morto da martire". Gli amici raccontano: "Lo prendevano in giro perché omosessuale" ...L'episodio a Torino: gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta perché sulla pagina Instagram del giovane è comparso il commento "morte ai gay".