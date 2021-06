(Di domenica 27 giugno 2021) Iltorna in Africa dopo un lungo digiuno durato 19 anni e lapiazza due Yaris davanti a tutti. Sebastienha vinto il, sesta prova del, ed è ora sempre più leader del campionato. Il francese ha approfittato del ritiro dello sfortunato Neuville, nel corso della PS14, prendendo così la leadership. Primo podio in carriera nel WRC per il giapponese Takamoto Katsuta, mentre sul podio sale Ott Tanak con la sua Hyundai i20 Coupé. Le parole del leader. "re il ...

Advertising

Ricky96582132 : RT @quattroruote: #WRC in Kenya, doppietta #Toyota al Rally Safari: vittoria di Ogier che allunga nel Mondiale --> - viaggiareonthe1 : Mondiale Rally - Doppietta Toyota al Rally Safari, vince Ogier - quattroruote : #WRC in Kenya, doppietta #Toyota al Rally Safari: vittoria di Ogier che allunga nel Mondiale -->… - FabioSulpizio : RT @autosprint: ?? ?? #WRC, #Ogier vince il #SafariRally 2021 ?? - autosprint : ?? ?? #WRC, #Ogier vince il #SafariRally 2021 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Rally

Quattroruote

Ancora Sebastien Ogier. In Kenya, per la sesta tappa del, si è imposto per la quarta volta in stagione il francese della Toyota, sempre più leader della classifica iridata, davanti al compagno di squadra Takamoto Katsuta, staccato di 21"8, e ...... commenti e dichiarazioni su questa domenica di sport tra MotoGP,e, ovviamente, Formula 1, ... che cadrà nel prossimo weekend) si accendono i fumogeni in onore del leader del. 16.26 - ...San Marino, 27 giugno 2021 – Di certo, non sono mancati i colpi di scena e i capovolgimenti di fronte al 49° San Marino Rally, terzo atto stagionale del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), andato ...E subito già nella prima speciale arrivava il grande colpo di scena, con Neuville che nel primo crono di Loldia perdeva ben 59”2 su Ogier per aver danneggiato la sospensione posteriore destra. Dopo il ...