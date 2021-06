Milano, corpo recuperato nella chiusa della centrale elettrica di Trezzo: era in acqua da giorni (Di domenica 27 giugno 2021) Il corpo di un uomo, di cui al momento non sono state fornite le generalità, è stato recuperato nel pomeriggio di sabato dai vigili del fuoco in una chiusa di un canale che rifornisce la centrale ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) Ildi un uomo, di cui al momento non sono state fornite le generalità, è statonel pomeriggio di sabato dai vigili del fuoco in unadi un canale che rifornisce la...

Advertising

TuttoSuMilano : RT @CriMiles: Anche a Milano, città in cui nacque il primo Comitato di @crocerossa, i Corpi CRI ausiliari delle Forze Armate hanno celebrat… - FF_AAediPolizia : RT @CriMiles: Anche a Milano, città in cui nacque il primo Comitato di @crocerossa, i Corpi CRI ausiliari delle Forze Armate hanno celebrat… - alecrespi72 : RT @MiguelCalabria3: 'Lamento sul Cristo morto' Pinacoteca di Brera #Milano Andrea Mantegna (1431-1506) ne espone i segni distintivi nella… - CriMiles : Anche a Milano, città in cui nacque il primo Comitato di @crocerossa, i Corpi CRI ausiliari delle Forze Armate hann… - MarinaS38665743 : RT @MiguelCalabria3: 'Lamento sul Cristo morto' Pinacoteca di Brera #Milano Andrea Mantegna (1431-1506) ne espone i segni distintivi nella… -