Milan, Marca: spunta il nome di Coutinho, Romagnoli al Barcellona può essere la chiave (Di domenica 27 giugno 2021) Il Milan prosegue la ricerca del successore di Hakan Calhanoglu e, stando a quanto riportato da Marca, avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Barcellona Philippe Coutinho. Secondo il quotidiano spagnolo il club rossonero avrebbe proposto ai blaugrana uno scambio che comprenderebbe il difensore centrale Alessio Romagnoli, finito quasi ai margini del progetto di Stefano Pioli. Nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi su quest’asse che in passato ha già regalato importanti trattative. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Ilprosegue la ricerca del successore di Hakan Calhanoglu e, stando a quanto riportato da, avrebbe messo gli occhi sull’attaccante delPhilippe. Secondo il quotidiano spagnolo il club rossonero avrebbe proposto ai blaugrana uno scambio che comprenderebbe il difensore centrale Alessio, finito quasi ai margini del progetto di Stefano Pioli. Nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi su quest’asse che in passato ha già regalato importanti trattative. SportFace.

Advertising

EM1998_ : RT @sportface2016: #Milan, Marca: spunta il nome di #Coutinho, #Romagnoli al #Barcellona può essere la chiave - sportface2016 : #Milan, Marca: spunta il nome di #Coutinho, #Romagnoli al #Barcellona può essere la chiave - ale_taia : RT @marco_ramiccia: ??A proposito della notizia lanciata da @marca, sui contatti avvenuti tra #Milan e #Barcelona per #Coutinho, l'entourage… - Rossonero__1899 : RT @marco_ramiccia: ??A proposito della notizia lanciata da @marca, sui contatti avvenuti tra #Milan e #Barcelona per #Coutinho, l'entourage… - infoitsport : Marca – Milan-Barcellona, non solo Firpo: contatti per Coutinho -