Milan Kundera, l'arte di non inginocchiarsi all'attualità (Di domenica 27 giugno 2021) L’ultima volta che è andato in televisione – una delle poche volte in cui c’è stato – era il gennaio del 1984. La trasmissione era “Apostrophes”. Poi, Milan Kundera è sparito. “Nel giugno del 1985, ho deciso irremovibilmente: mai più un’intervista”. Era da poco uscito L’insostenibile leggerezza dell’essere, il romanzo che l’ha reso celebre in tutto il mondo e Kundera non ce la faceva già più: “Sono in overdose di me stesso”, disse. Da allora, è scomparso. Ha continuato a scrivere, passando anche al francese, romanzi e saggi tradotti in una cinquantina di lingue diverse. Ma, da quasi quarant’anni, s’impegna ad andare oltre la regola di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) L’ultima volta che è andato in televisione – una delle poche volte in cui c’è stato – era il gennaio del 1984. La trasmissione era “Apostrophes”. Poi,è sparito. “Nel giugno del 1985, ho deciso irremovibilmente: mai più un’intervista”. Era da poco uscito L’insostenibile leggerezza dell’essere, il romanzo che l’ha reso celebre in tutto il mondo enon ce la faceva già più: “Sono in overdose di me stesso”, disse. Da allora, è scomparso. Ha continuato a scrivere, passando anche al francese, romanzi e saggi tradotti in una cinquantina di lingue diverse. Ma, da quasi quarant’anni, s’impegna ad andare oltre la regola di ...

