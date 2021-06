Milan, Ibra e il tuffo dallo yacht: l’operazione è ormai un ricordo lontano (VIDEO) (Di domenica 27 giugno 2021) l’operazione al ginocchio è ormai un ricordo lontano. Zlatan Ibrahimovic si gode le vacanze sul suo yacht, e posta sui proprio profili social il VIDEO di un tuffo spettacolare accompagnato dalla frase “We fly”. Lo svedese era stato operato lo scorso 18 giugno, ma il problema sembra ormai non esserci più. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021)al ginocchio èun. Zlatanhimovic si gode le vacanze sul suo, e posta sui proprio profili social ildi unspettacolare accompagnato dalla frase “We fly”. Lo svedese era stato operato lo scorso 18 giugno, ma il problema sembranon esserci più. SportFace.

