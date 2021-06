Michele Merlo, le parole del padre su Maria De Filippi ed Emma: “Visita in privato” (Di domenica 27 giugno 2021) Il padre di Michele Merlo torna a parlare del figlio dalle pagine di DiPiù. Domenico ha provato a raccontare il dolore immenso che condivide con la moglie Katia. L’uomo ha anche speso delle belle parole per Maria De Filippi ed Emma, rivelando anche della Visita privata fatta dalla cantante di Io Sono Bella. “Lui il nostro unico figlio e per me e mia moglie adesso non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda. Michele era grato a Maria De ... Leggi su biccy (Di domenica 27 giugno 2021) Ilditorna a parlare del figlio dalle pagine di DiPiù. Domenico ha provato a raccontare il dolore immenso che condivide con la moglie Katia. L’uomo ha anche speso delle belleperDeed, rivelando anche dellaprivata fatta dalla cantante di Io Sono Bella. “Lui il nostro unico figlio e per me e mia moglie adesso non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda.era grato aDe ...

