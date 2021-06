Miami: fuoco complica ricerche, famiglie dispersi frustrate (Di domenica 27 giugno 2021) Le ricerche continuano serrate fra le macerie del palazzo crollato a Miami. I soccorritori scavano senza sosta, avvicendandosi ogni 15 minuti per non esporsi troppo alle fiamme che si sono sviluppate ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021) Lecontinuano serrate fra le macerie del palazzo crollato a. I soccorritori scavano senza sosta, avvicendandosi ogni 15 minuti per non esporsi troppo alle fiamme che si sono sviluppate ...

Ultime Notizie dalla rete : Miami fuoco Miami: fuoco complica ricerche, famiglie dispersi frustrate Le ricerche continuano serrate fra le macerie del palazzo crollato a Miami. I soccorritori scavano senza sosta, avvicendandosi ogni 15 minuti per non esporsi troppo alle fiamme che si sono sviluppate fra le macerie e che ostacolano i soccorsi. Fra le famiglie dei 159 ...

Miami, danni strutturali da anni "Nessun suono dalle macerie" "Tutto è in continua evoluzione e qualsiasi segnale che vediamo diventa il nostro obiettivo principale", sottolinea il capo dei vigili del fuoco di Miami - Dade, Alan R. Cominsky. "Dobbiamo iniziare ...

Miami: palazzo crollato aveva bisogno di lavori per 9 milioni Il palazzo crollato a Miami aveva bisogno di riparazioni e lavori per oltre 9 milioni di dollari, di cui 3,8 milioni solo per il garage e la piscina, che avrebbe dovuto essere impermeabilizzata in mod ...

