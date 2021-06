“Mi sono stancato della vita | preferisco togliermi di mezzo” L’annuncio choc di Riccardo Muti

Advertising

Corriere : «Ai miei funerali voglio silenzio, se qualcuno applaude tornerò a disturbarlo la notte» - Corriere : Muti: «Mi sono stancato della vita. Ai miei funerali niente applausi» - HuffPostItalia : Riccardo Muti: 'Mi sono stancato della vita, è un mondo in cui non mi riconosco più' - SimoneSecci1 : RT @Corriere: Muti: «Mi sono stancato della vita. Ai miei funerali niente applausi» - danielaranieri : RT @Corriere: Muti: «Mi sono stancato della vita. Ai miei funerali niente applausi» -

Ultime Notizie dalla rete : sono stancato

E a quel punto, ecco che Muti afferma: ' Midella vita '. Parole pesanti, dure, aspre, che fanno riflettere. Perché? 'Perché un mondo in cui non mi riconosco più - riprende - . E ...Al Corriere: "Rimpiango la serietà dei miei maestri. I direttori d'orchestra gesticolano e studiano poco. Quando morirò voglio musica diretta da me e niente applausi" Muti: "Midella vita. E' un mondo in cui non mi riconosco più, rimpiango la serietà dei miei maestri" Il Corriere della Sera intervista Riccardo Muti. Tra un mese compirà 80 anni. Dice di essere ...«Mi sono stancato della vita. Perché è un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me, preferisco togliermi di mezzo." Mi sono stancato della vita. Perchè è un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me, preferisco ...