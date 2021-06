Meteo Italia al 12 luglio: ANTICICLONE africano al comando (Di domenica 27 giugno 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI ANTICICLONE destinato, questo è quel che emerge dall’analisi dei modelli matematici, a farci sudare letteralmente le sette camicie. Il ché significa che avremo condizioni Meteo climatiche fortemente estive. Si tratterà ovviamente della struttura anticiclonica africana, pertanto prepariamoci a vivere un’altra escalation termica potente e destinata a consegnarci anomalie positive imponenti. Per intenderci: farà caldissimo. Dando un’occhiata alle proiezioni termiche possiamo confermare quanto scritto nei precedenti approfondimenti, ossia che le temperature massime potrebbero superare facilmente quota ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 giugno 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNIdestinato, questo è quel che emerge dall’analisi dei modelli matematici, a farci sudare letteralmente le sette camicie. Il ché significa che avremo condizioniclimatiche fortemente estive. Si tratterà ovviamente della struttura anticiclonica africana, pertanto prepariamoci a vivere un’altra escalation termica potente e destinata a consegnarci anomalie positive imponenti. Per intenderci: farà caldissimo. Dando un’occhiata alle proiezioni termiche possiamo confermare quanto scritto nei precedenti approfondimenti, ossia che le temperature massime potrebbero superare facilmente quota ...

