METEO ITALIA 7 Giorni. Ritorno del GRAN CALDO, con punte oltre i 40 GRADI (Di domenica 27 giugno 2021) METEO SINO AL 3 LUGLIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Le condizioni METEO anticicloniche dominano sull’ITALIA. Dopo la temporanea attenuazione della canicola nel weekend, grazie al parziale abbassamento di latitudine del cuore CALDO dell’anticiclone africano, adesso le temperature subiranno un nuovo netto aumento per il riproporsi di un nuovo flusso di correnti roventi d’origine sub sahariana. Il nuovo richiamo CALDO è incentivato dall’approfondimento di un nuovo minimo depressionario sul Golfo di Biscaglia. Avremo così il ripristinarsi di uno scenario METEO piuttosto simile a quello dei ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 giugno 2021)SINO AL 3 LUGLIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Le condizionianticicloniche dominano sull’. Dopo la temporanea attenuazione della canicola nel weekend, grazie al parziale abbassamento di latitudine del cuoredell’anticiclone africano, adesso le temperature subiranno un nuovo netto aumento per il riproporsi di un nuovo flusso di correnti roventi d’origine sub sahariana. Il nuovo richiamoè incentivato dall’approfondimento di un nuovo minimo depressionario sul Golfo di Biscaglia. Avremo così il ripristinarsi di uno scenariopiuttosto simile a quello dei ...

