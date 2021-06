Meteo Catania | caldo fortissimo Temperature da pieno deserto del Sahara

(Di domenica 27 giugno 2021)le condizionisaranno buone per tutto il periodo di previsione che va da lunedì 28 giugno sino a domenica 4 luglio. La colonnina di mercurio si manterrà piuttosto elevata, anche se ad inizio settimana, per lunedì e attesa la temperatura massima su 32°C. A partire da martedì 29 si avrà un graduale e sensibile aumento della temperatura. Martedì 29 attesa la temperatura massima di 35°C che potrebbe andare oltre dell’entroterra catanese. Mercoledì 30 giugno, la temperatura potrebbe superare abbondantemente quota 40°C. Le attuali stime indicano valori abbastanza considerevoli, che dire, si potrebbero toccare tra i 43 ...

quando ci troviamo nel meteo estremo. Ieri sera fioccavano previsioni locali, di quelle che potete leggere ormai ovunque, dagli smartphone alla lavatrice o il frigorifero (!!???) di 48°C a Catania