Mercato Milan – Di Marzio | “Leao | il Diavolo vuole valorizzarlo Però…”

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Mercato Milan, svolta per la scelta del dopo Calhanoglu Bisognerà aspettare la fine di Euro 2020 per vedere ravvivarsi il mercato estivo del Milan . Per il momento alla voce nuovi acquisti i rossoneri registrano solo il nome e cognome di Mike Maignan , portiere prelevato dal Lille per raccogliere l'eredità di Gianluigi ...

Calciomercato Milan, dalla Spagna: occasione in saldo, ci pensa Mendes Calciomercato Milan, rossoneri a caccia di colpi importanti: per un giocatore di grande talento arriva un 'assist' di Jorge Mendes Il mercato del Milan entra nel vivo. Rossoneri impegnati a cercare rinforzi di grande spessore, specialmente per il reparto offensivo. Giorni caldi per trovare un vice Ibrahimovic all'altezza, con il ...

Mercato Milan, svolta per la scelta del dopo Calhanoglu Virgilio Sport Calciomercato Milan: colpo James Rodriguez, Mendes sblocca l’affare Calciomercato Milan, Maldini punta la stella danese: c’è anche il Siviglia. Mercato Milan: incontro per James Rodriguez. Il Milan pensa al grande colpo James Rodriguez, e spera di sfruttare la manovra ...

Dalla Spagna – Milan, il Barcellona individua il sostituto di Firpo Secondo il quotidiano spagnolo Marca i blugrana sono sulle tracce di un altro terzino sinistro da regalare a Koeman.

