Mercato Juventus, cessione in difesa: il centrale è vicino al club spagnolo (Di domenica 27 giugno 2021) Mercato Juventus – Il calcioMercato della Juventus è entrato nel vivo. Oltre alle trattative in entrata, su tutti Locatelli, Cherubini sta trattando diverse cessioni. In casa Juve stanno per ritornare alla base diversi esuberi. Tra questi c’è Daniele Rugani. Il centrale bianconero, dopo 6 mesi in Francia e 6 mesi al Cagliari, sta per tornare alla base ma a quanto pare, non per molto. Mercato Juventus, Rugani verso la Spagna Daniele Rugani può partire. Il suo stipendio è proibitivo e non ha convinto il club sardo a puntare su di lui anche nel futuro, anche ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 giugno 2021)– Il calciodellaè entrato nel vivo. Oltre alle trattative in entrata, su tutti Locatelli, Cherubini sta trattando diverse cessioni. In casa Juve stanno per ritornare alla base diversi esuberi. Tra questi c’è Daniele Rugani. Ilbianconero, dopo 6 mesi in Francia e 6 mesi al Cagliari, sta per tornare alla base ma a quanto pare, non per molto., Rugani verso la Spagna Daniele Rugani può partire. Il suo stipendio è proibitivo e non ha convinto ilsardo a puntare su di lui anche nel futuro, anche ...

Advertising

sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Italia e Danimarca ai quarti di Euro 2020 - ZZiliani : + + + + + ULTIMORA MERCATO + + + + + INTOPPO PER #LOCATELLI: LA #JUVENTUS ACCETTA LA VALUTAZIONE DI 40 MILIONI MA I… - forumJuventus : [GdS] Allegri vuole trattenere Fagioli alla Juve: il centrocampista non dovrebbe essere inserito in scambi di merca… - B_R_U_C_E__ : Che finaccia l'FC Juventus. Costretta a stare ai comodi di mr muscolo che deve giocare il suo prezioso europeo prim… - JManiaSite : Nei prossimi giorni il secondo incontro tra #Juventus e #Sassuolo per #Locatelli: l'apertura del club neroverde ad… -