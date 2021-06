Meglio il Belgio o il Portogallo? Le due possibili sfidanti dell’Italia a Euro 2020 a confronto (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo la sofferta vittoria di ieri contro l’Austria, l’Italia attende di conoscere il prossimo avversario ai quarti di finale di Euro 2020. Il nome uscirà dalla sfida di questa sera tra il Belgio di Romelu Lukaku e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nell’attesa che precede il big match odierno (l’altro ottavo di finale è quello tra Olanda e Repubblica Ceca) i tifosi italiani, tanto al bar quanto sui social, si stanno dividendo su quale sia l’avversario migliore per gli azzurri. Ecco di seguito i due possibili sfidanti a confronto. La stella Partiamo dall’uomo ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo la sofferta vittoria di ieri contro l’Austria, l’Italia attende di conoscere il prossimo avversario ai quarti di finale di. Il nome uscirà dalla sfida di questa sera tra ildi Romelu Lukaku e ildi Cristiano Ronaldo. Nell’attesa che precede il big match odierno (l’altro ottavo di finale è quello tra Olanda e Repubblica Ceca) i tifosi italiani, tanto al bar quanto sui social, si stanno dividendo su quale sia l’avversario migliore per gli azzurri. Ecco di seguito i due. La stella Partiamo dall’uomo ...

Advertising

fumettologica : Novantatré anni fa, il 25 giugno 1928, nasceva in Belgio Pierre Culliford, meglio noto come Peyo, che deve la sua f… - fattoquotidiano : Non posso tifare Italia. Non oso immaginare cosa succederebbe se vincesse gli #Europei. #Draghi si approprierebbe d… - ReoZioo : @pisto_gol @EmanueleBottoni Ed a questo punto ribalto la domanda ad entrambi: chi sarebbe meglio incontrare tra Belgio e Portogallo? - Ftbnews24 : ?? Italia, meglio Belgio o Portogallo? Mancini si prepara: Lukaku o Ronaldo ai quarti ? Sarà Italia-Belgio o Italia… - Barabbaterzo : @carlo_goodlife Belgio tutta la vita. L'Italia gioca meglio contro le squadre che fanno gioco e si scoprono. Col Po… -