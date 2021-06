Matteo Pessina, ecco chi è la storica fidanzata dell’eroe di Euro 2020 (Di domenica 27 giugno 2021) Matteo Pessina è fidanzato dal 2015. ecco chi è la storia fidanzata dell’eroe di Euro 2020 per l’Italia. E’ lui il calciatore italiano decisivo a Euro 2020 con Galles e Austria. Matteo Pessina, il giovane calciatore sta conquistando tutti, non solo in campo è stato chiamato in extremis da Roberto Mancini per sostituire Lorenzo Pellegrini infortunato, ed è diventato il protagonista assoluto dell’avventura dell’Italia a Euro 2020. Infatti Matteo ha già ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 giugno 2021)è fidanzato dal 2015.chi è la storiadiper l’Italia. E’ lui il calciatore italiano decisivo acon Galles e Austria., il giovane calciatore sta conquistando tutti, non solo in campo è stato chiamato in extremis da Roberto Mancini per sostituire Lorenzo Pellegrini infortunato, ed è diventato il protagonista assoluto dell’avventura dell’Italia a. Infattiha già ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 105' ?? GOOOL! #PESSINA!!! ???????? #ItaliaAustria 2?-0? Matteo Pessina segna dal cuore dell'area di rig… - Bonetti : MATTEO PESSINA WITH THE DAGGER!!! ?? 2-0 #ITA ANDIAMO A BERLINO - RaiUno : ?? Matteo Pessina e sono ??? ?? Restiamo concentrati! #ItaliaAustria 2-0 La diretta streaming:… - laviniagioioso : RT @yleniaindenial: Matteo Pessina mood su come affrontare la vita e il caldo: #EURO2020 - alinatede : RT @SportLUISS: ???? Complimenti al nostro #TopAthlete Matteo #Pessina, autore del gol 2-0 nella partita contro l’Austria! -