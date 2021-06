Mascherine, nuove regole: ecco quando indossarle Ricciardi: 'Cautela o arriverà una nuova ondata' (Di domenica 27 giugno 2021) Un'Italia tutta bianca e, 262 giorni dopo l'ultima volta, senza all'aperto. La data di oggi, 28 giugno, è una di quelle che ricorderemo a lungo. Non solo perché anche la passa in bianco, quanto perché ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) Un'Italia tutta bianca e, 262 giorni dopo l'ultima volta, senza all'aperto. La data di oggi, 28 giugno, è una di quelle che ricorderemo a lungo. Non solo perché anche la passa in bianco, quanto perché ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente piu' mascherine all'aperto ma solo se non c'è affollamento. Le nuove regole per l'utilizzo del dispositivo,… - zazoomblog : Mascherine nuove regole: ecco quando indossarle Ricciardi: Cautela o arriverà una nuova ondata - #Mascherine… - giogioppi : @MMmarco0 1)nuove varianti circolanti 2)scarso tracciamento 3)apertura delle frontiere 4)mancati controlli 5)tampon… - NINONipras : RT @NINONipras: Alcuni politici sbraitavano da settimane contro le #mascherine.Dove l'obbligo è stato abrogato la gente continua ad indossa… - ummiririnenti : Spero che ognuno di noi metta in atto comportamenti per evitare marce indietro! ?? Paesi che hanno introdotto nuov… -