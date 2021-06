Marilyn Manson arrestato a Los Angeles, si è consegnato alla polizia (Di domenica 27 giugno 2021) Marilyn Manson si è consegnato alla polizia di Los Angeles: il cantante, al secolo Bryan Hugh Warner, adesso dovrà rispondere di due capi d’imputazione per una presunta aggressione a un videoreporter durante un concerto del 2019. Come riporta il sito Deadline Hollywood, l’artista durante l’esibizione al Bank of New Hampshire Pavilion avrebbe sputato e sparato al videoreporter – non ancora identificato – che stava lavorando nella buca sotto il palco. L’avvocato di Manson ha però sempre negato qualsiasi comportamento aggressivo. Il musicista sta contemporaneamente ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021)si èdi Los: il cantante, al secolo Bryan Hugh Warner, adesso dovrà rispondere di due capi d’imputazione per una presunta aggressione a un videoreporter durante un concerto del 2019. Come riporta il sito Deadline Hollywood, l’artista durante l’esibizione al Bank of New Hampshire Pavilion avrebbe sputato e sparato al videoreporter – non ancora identificato – che stava lavorando nella buca sotto il palco. L’avvocato diha però sempre negato qualsiasi comportamento aggressivo. Il musicista sta contemporaneamente ...

